Hell is Us Anteprima hands-on: L'inferno è... Abbastanza rinfrescante, in realtà

Hell is Us non era proprio sul mio radar quando è stato annunciato, se devo essere onesto. Non ho mai giocato a Death Stranding, quindi un uomo che indossava un poncho grigio non mi ha immediatamente riportato ai bei ricordi di gioco, e penso che ci sia un crescente crollo che le persone si mettono alle spalle quando vedono un altro gioco d'azione in terza persona arrivare nel calendario delle uscite di un determinato anno.

La mania del Soulslike sembra aver superato il suo apice, e dai soli trailer si potrebbe pensare che Hell is Us si inserisca nel genere. Ma, dopo averlo giocato alla BigBen Week, ora capisco perché Rogue Factor vuole prendere le distanze dall'etichetta Soulslike e invece presentare Hell is Us come un gioco d'avventura della vecchia scuola.

Hell is Us si svolge in un paese immaginario, isolato e consumato dalla guerra civile. Giochi nei panni di Remi, un ex cittadino di questo paese che è stato impacchettato dai suoi genitori, che sono rimasti indietro. È tornato nella speranza di trovarli, e invece trova una terra distrutta piena di strane creature vuote. Il mistero centrale della premessa funge da ottima introduzione, gettandoti nel mondo senza riserve e mantenendo molti punti interrogativi sopra la tua testa fin dall'inizio, specialmente con il filmato di apertura incentrato su Remi che viene interrogato da un uomo con un mento seriamente allungato.

Oltre ai misteri centrali dei genitori di Remi, delle creature e della guerra civile, Hell is Us ti lancia un sacco di enigmi più piccoli nella sua divisione 50/50 tra esplorazione e combattimento. Esplorare il paese devastato dalla guerra che ti circonda si rivela un'esperienza molto gratificante, dal nostro tempo con Hell is Us. Piuttosto che cercare solo armi e potenziamenti migliori, stai per lo più svelando i misteri del gioco, pezzo per pezzo, e puoi scoprire cose che sembrano uniche per la tua esperienza. È stato interessante parlare con altre persone al playtest per scoprire cosa avevano e cosa non avevano trovato, ognuno di noi rivendicava un artefatto o un'area perduta di un dungeon come se fossimo scolaretti che si scambiavano segreti di videogiochi e trucchi al parco giochi.

Gli enigmi variano nella loro difficoltà, con alcuni che apparentemente si svolgono su più aree, ma non mi è mai sembrato di non avere gli strumenti davanti a me per affrontare gli ostacoli davanti a me. Il dungeon che abbiamo avuto modo di esplorare come parte di questa sessione è stato particolarmente avvincente, poiché mi sono ritrovato assorto nell'aprire ogni porta, assicurandomi di non dare per scontato alcun oggetto o suggerimento. Potrebbe essere un gioco per cui vale la pena tenere aperto un blocco note o una scheda delle note di Steam. Rogue Factor ha sicuramente catturato l'atmosfera di avventura della vecchia scuola. La mancanza di indicatori di obiettivo non ostacola l'esperienza e, nonostante non ci sia una bussola magica, puoi orientarti abbastanza facilmente. Le aree compatte aiutano anche con la navigazione. C'è una forte sensazione che tu sia al comando di questa avventura, eppure non ottieni FOMO decidendo di seguire semplicemente il percorso principale, che è una sensazione gradita e rinfrescante nei giochi moderni.

Il combattimento è l'altro aspetto principale di Hell is Us e, al momento in cui scriviamo, è qualcosa su cui Rogue Factor sta lavorando per mettere a punto. Gli sviluppatori vorrebbero che questo fosse un gioco "midcore", ma come giocatori hardcore, la difficoltà può essere piuttosto scomoda da ottenere per loro. Gli incontri non erano troppo difficili nella nostra build di anteprima e non abbiamo dovuto abbassare la difficoltà. È particolarmente bello che i nemici non si rigenerino una volta che li hai uccisi, anche se muori e devi tornare a un punto di salvataggio. L'ispirazione è stata chiaramente presa dai giochi Souls, perché è difficile non farlo con un gioco d'azione corpo a corpo in terza persona al giorno d'oggi. Oscilli, blocchi, schivi, ma c'è un ritmo piacevole e insolito con la meccanica dell'impulso curativo, che ti consente di recuperare parte della tua salute dopo un colpo o una combo riusciti. Ci vuole un momento per capire i tempi, ma una volta che lo fai, è fondamentale sopravvivere.

In gran parte, ciò è dovuto al fatto che Hell is Us diventa sempre più difficile man mano che si subiscono danni. Questo è dovuto alla progettazione, poiché Rogue Factor voleva un approccio più realistico rispetto a un protagonista di anime pronto a dare il massimo quando ha 1 HP rimasto nel serbatoio. Man mano che la tua salute diminuisce, diminuisce anche la tua resistenza. Questo potrebbe portare a un cerchio perdente, se non fosse per l'impulso curativo e il fatto che i nemici non si rigenereranno a meno che non si lasci un'area nella sua interezza. In questo momento, anche con le cose che mi piacciono, il combattimento non è così divertente come l'esplorazione del gioco. L'avventura non sembra aver bisogno di una così forte attenzione alla parata, alla schivata e al mantenimento del combattimento coinvolgente, poiché i misteri sono sufficienti per tenerti bloccato. Le diverse armi e design sono tutti molto interessanti, tuttavia, e il drone sembra un utile alleato, nonostante il suo attaccamento a Remi sembri un po' stridente.

Remi è forse l'unico pezzo del puzzle che non capisco bene. L'esplorazione è fantastica, il combattimento ha bisogno di un po' di lavoro ma è per lo più coinvolgente, eppure non sono sicuro che il personaggio di Remi si adatti a tutto. Il suo personaggio è definito da una configurazione unica, eppure i suoi primi dialoghi lo vedono apparire come il solito tosto che ci si aspetterebbe da questo tipo di gioco. Inoltre, per avere accesso al drone e alle armi che si vedono nei trailer, così come agli abiti, Remi ruba i vestiti di una donna a caso che gli ha salvato la vita. Sono disposto a dare tempo a Remi e alla storia, soprattutto grazie all'intrigo che si crea intorno a lui raccontando la sua storia al signor Megachin, ma a parte la sua pettinatura, temo che Remi sia una parte dimenticabile di un insieme più interessante.

Hell is Us potrebbe non essere stato sul mio radar prima, ma lo terrò d'occhio d'ora in poi. Il non-Soulslike (che ha ancora alcuni elementi Soulslike) sembra che stia facendo qualcosa di molto diverso, ma come la maggior parte dei suoi puzzle, rimane un enigma fino a quando non avremo tutti i pezzi questo settembre.