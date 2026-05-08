Hell is Us arriverà a Nintendo Switch 2 a settembre

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Il recente Nacon Connect ha raccontato una grande quantità di notizie e informazioni da condividere con il pubblico di tutto il mondo. Una di queste rivelazioni avvincenti ruotava attorno al Hell is Us di Rogue Factor, poiché il titolo d'azione è riapparso per presentare un aggiornamento sui piani per il sistema Nintendo Switch 2.

Ci è stato detto che Hell is Us arriverà su Switch 2 già dal 24 settembre. Sì, tra qualche mese potrai viaggiare nel mondo di Hadea mentre sei in movimento, esplorando il paesaggio devastato dalla guerra e cercando infine di capire cosa ci sia oltre.

Tenendo questo a mente, è stato condiviso un nuovo trailer di Hell is Us, che potete vedere qui sotto. E se non hai ancora giocato, assicurati di leggere la nostra recensione per vedere cosa ha in negozio.