Hell is Us è già diventato oro, due mesi prima del lancio

Proprio di recente, abbiamo avuto modo di raccontarvi tutto del nostro tempo con Hell is Us, in un'anteprima dedicata in cui abbiamo elogiato il gioco e lo abbiamo considerato rinfrescante. Sembra che quella versione del gioco fosse un'indicazione piuttosto buona dell'eventuale build di lancio, e lo diciamo perché lo sviluppatore Rogue Factor ha già Hell is Us pronto per il lancio.

Sì, il gioco d'azione è diventato oro, una notizia particolarmente impressionante considerando il fatto che non verrà nemmeno lanciato fino al 4 settembre.

Questa lunga attesa tra il passaggio all'oro e il lancio è in qualche modo simile a Kingdom Come: Deliverance II, che è diventato oro nel dicembre 2024 prima del lancio nel febbraio 2025, e anche Mafia: The Old Country, che è diventato oro poche settimane fa prima del suo arrivo all'inizio di agosto.

Hai intenzione di dare un'occhiata a Hell is Us quando verrà lanciato a settembre?