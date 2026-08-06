Hell is Us ha ufficialmente raggiunto 1 milione di giocatori

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Quest'anno, ogni studio sotto il sole (tranne Devolver) è piuttosto terrorizzato all'idea di lanciare un gioco vicino alla finestra di uscita di Grand Theft Auto VI. L'anno scorso, il colosso che si aggirava nel calendario era Hollow Knight: Silksong. Un altro sequel molto atteso, e uno che lo sviluppatore Team Cherry ha quasi scartato all'ombra, dato che la data di uscita è stata rivelata poche settimane dopo la sua presentazione alla Gamescom. Questo significava che molti giochi, incluso il Hell is Us di Rogue Factor, non avevano tempo di togliersi di mezzo.

Silksong sarebbe sempre stata la versione più popolare al lancio, e anche se a molti piaceva Hell is Us, semplicemente non ha avuto il successo che lo sviluppatore voleva. Quasi un anno dopo il suo primo arrivo sugli scaffali, il gioco ha ufficialmente raccolto più di un milione di giocatori. "Non daremo nomi a tutti, sai chi sei. Un MILIONE di VOLTE GRAZIE!" si legge in un post ufficiale sui social media di Hell is Us.

Con molte grandi uscite, parliamo di un milione di copie entro pochi giorni o settimane dal lancio. Hell is Us ' tempo impiegò un po' più di tempo ad arrivare, ma i fan del gioco d'avventura soprannaturale con meccaniche nostalgiche sapevano che Hell is Us sarebbe stato un titolo a cui la gente si sarebbe aggrappata man mano che ne avesse preso consapevolezza. Silksong potrebbe aver distolto l'attenzione per il momento, ma sembra che l'impatto di Hell is Us abbia una lunga coda.