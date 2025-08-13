Gamereactor

Hell is Us

Hell is Us, hai qualche settimana per provare una demo giocabile

Il gioco d'azione di Rogue Factor uscirà il 4 settembre 2025, ma puoi già giocare a una demo.

A volte... solo a volte... Un gioco può essere rilasciato senza indugio. Hell is Us di Rogue Factor è diventato "oro" due mesi prima del lancio, quindi ora stiamo solo aspettando l'uscita con pazienza. Ma mentre aspettiamo l'arrivo del 4 settembre, possiamo già giocare a una demo.

Dal 12 al 28 agosto, possiamo provare il gioco e diventare più entusiasti di ciò che sta arrivando.

E visto che stiamo parlando di una demo gratuita da provare, non c'è motivo per non farlo. Ma prima di farlo, puoi guardare il trailer demo proprio qui in Gamereactor.

Hell is Us

