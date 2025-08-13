news
Hell is Us
Hell is Us, hai qualche settimana per provare una demo giocabile
Il gioco d'azione di Rogue Factor uscirà il 4 settembre 2025, ma puoi già giocare a una demo.
HQ
A volte... solo a volte... Un gioco può essere rilasciato senza indugio. Hell is Us di Rogue Factor è diventato "oro" due mesi prima del lancio, quindi ora stiamo solo aspettando l'uscita con pazienza. Ma mentre aspettiamo l'arrivo del 4 settembre, possiamo già giocare a una demo.
Dal 12 al 28 agosto, possiamo provare il gioco e diventare più entusiasti di ciò che sta arrivando.
E visto che stiamo parlando di una demo gratuita da provare, non c'è motivo per non farlo. Ma prima di farlo, puoi guardare il trailer demo proprio qui in Gamereactor.
HQ