Hell Let Loose: Vietnam annunciato per PC e console

Hell Let Loose era un simulatore d'azione multiplayer competente. Ci ha dato equipaggiamento, armi e opportunità, il resto spettava a noi, gli individui combattenti, capirlo. Come altri sparatutto popolari, puoi scegliere una classe e combattere a piedi o in veicoli.

Nel Hell Let Loose: Vietnam, la seconda guerra mondiale è stata sostituita dalla guerra del Vietnam. Una delle principali novità è la capacità di pilotare gli elicotteri, che ha svolto un ruolo cruciale come trasporto per i soldati americani durante il conflitto. Il gioco verrà lanciato su PC, Playstation 5 e Xbox Series S/X nel 2026. Puoi dare un'occhiata al trailer del titolo qui sotto. Cosa pensi di Hell Let Loose?