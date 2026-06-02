Hell Let Loose: Vietnam è stato posticipato ad agosto

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Se speravate di immergervi nei cruenti conflitti della guerra vietnamita tra un paio di settimane, quando Hell Let Loose: Vietnam di Expression Games uscirà il 18 giugno, abbiamo delle brutte notizie da condividere.

Lo sviluppatore ha confermato che il gioco è stato rimandato e che ora uscirà a metà agosto, nello specifico il 13 agosto. Per quanto riguarda il motivo del ritardo, è stata rilasciata una dichiarazione che spiega che i feedback raccolti durante il recente Open Beta Weekend hanno portato alla decisione.

"Siamo stati così entusiasti di vederti condividere le tue esperienze, vedere i fantastici video dei nostri Corrispondenti di Guerra e poter ricevere e mettere in pratica i tuoi importanti feedback sia nei nostri Beta Chiusi che Aperti.

"Oltre al vostro feedback, abbiamo anche condotto intensivi playtest interni sia per PC che per la versione Console di Hell Let Loose: Vietnam e abbiamo individuato diverse aree in cui un tempo di sviluppo aggiuntivo ci permetterà di offrire un'esperienza di lancio più forte.

"Pertanto, dopo un'attenta considerazione, abbiamo deciso di posticipare il lancio al 13 agosto. Questo garantirà che Hell Let Loose: Vietnam lanci al livello di qualità che ci aspettiamo e che meriti."

Expression va oltre sottolineando che è "profondamente grato" per la pazienza dei suoi fan e che "continuerà a tenervi aggiornati sui nostri progressi."

Non vedevi l'ora di vedere Hell Let Loose: Vietnam ?