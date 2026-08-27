Hell Let Loose: Vietnam Intervista: Expression Games sull'ambientazione vietnamita, i piani post-lancio, l'IA e cosa riserva il futuro a Hell Let Loose

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Dopo aver lanciato e supportato l'intenso sparatutto della Seconda Guerra Mondiale, Hell Let Loose, dal 2021, lo sviluppatore Expression Games si è recentemente allontanato dalle linee del fronte dell'Europa degli anni '40 per offrire invece una nuova esperienza FPS nelle fitte giungle del sud-est asiatico. Conosciuta come Hell Let Loose: Vietnam, questa nuova espansione della serie porta uno stile fresco di guerra e combattimento, e con il titolo ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S, abbiamo avuto il lusso di porre alcune domande ai talentuosi creatori di Expression Games.

In un'intervista completa e lunga, abbiamo parlato del motivo per cui il teatro di guerra vietnamita è stato scelto, cosa significa l'arrivo diHell Let Loose: Vietnam per Hell Let Loose, la posizione dello studio sull'uso dell'intelligenza artificiale nello sviluppo e altro ancora. Le risposte sono state fornite dal direttore tecnico dello studio Kieran D'Archambaud, dal direttore del gioco Rushy Rustchynsky e dal direttore dello sviluppo Sam Warren. Dai un'occhiata completa qui sotto.

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Gamereactor: Essendo questo il primo seguito su larga scala, quali caratteristiche principali di Hell Let Loose volevate migliorare in Vietnam e quali elementi avete identificato come caratteristiche da preservare e mantenere uguali?

Rustchynsky: "Visivamente, ovviamente, volevamo rendere giustizia alle fitte giungle del Vietnam, il che richiedeva una revisione su larga scala dell'arte tecnica e un aggiornamento da Unreal Engine 4 a 5. Il miglioramento è piuttosto notevole, e siamo orgogliosi del salto grafico tra i due giochi.

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"Avendo supportato e evoluto Hell Let Loose negli ultimi anni, siamo riusciti a mettere in pratica tutto ciò che abbiamo imparato Hell Let Loose: Vietnam. Dal punto di vista del gameplay, era essenziale preservare la struttura di comando, le comunicazioni a livelli e la vasta gamma di ruoli per mantenere la profondità strategica dell'originale. Questa è la base delle grandi battaglie 50 contro 50; Tuttavia, l'abbiamo evoluta con nuovi ruoli per il conflitto e molti cambiamenti di bilanciamento rispetto ai ruoli esistenti, insieme alla possibilità di personalizzare i loadout che influenzano le tattiche momento per momento."

Gamereactor: Perché il Vietnam? Perché volevi ambientare la partita in questo teatro di guerra?

Rustchynsky: "Una delle richieste più comuni della comunità è stata il Vietnam e il team è stato altrettanto appassionato nel portare HLL lì dopo. È un teatro di guerra iconico che non è stato molto esplorato nella storia recente, e il contrasto tra location, armamenti e tattiche ci permette di offrire un'esperienza fresca e complementare alla Seconda Guerra Mondiale. Perché alla fine vogliamo che il nostro pubblico giochi giochi fianco a fianco per molti anni a venire."

Gamereactor: Scegliere un'ambientazione così fitta nella giungla ha introdotto sfide inaspettate dal punto di vista del gameplay?

Rustchynsky: "È stato estremamente impegnativo dal punto di vista del gameplay, perché volevamo essere il più autentici possibile rispetto al conflitto e alle tattiche usate, ma il gameplay doveva rimanere divertente. Non volevamo che i giocatori si accampassero eccessivamente nella fitta vegetazione, ma le giungle dovevano essere fitte per sembrare convincenti, quindi abbiamo dovuto fare molto lavoro per garantire che i giocatori rimanessero visibili, con segnali visivi e sonori di supporto per aiutare i giocatori a individuare le posizioni dei nemici."

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D'Archambaud: "Dal punto di vista tecnico, è stata anche una sfida. Abbiamo utilizzato la generazione procedurale di contenuti all'interno di UE5 per dare agli artisti la possibilità di definire come dovrebbe apparire la giungla senza dover posizionare singolarmente il fogliame. Questo ci ha anche permesso di iterare rapidamente sulla composizione di diverse parti della giungla per creare risultati visivamente piacevoli che comunque supportano il gameplay. Abbiamo quindi creato un sistema che muove il fogliame mentre i personaggi si muovono attraverso di esso, così che i giocatori possano individuare meglio i movimenti dei nemici."

Gamereactor: La guerra del Vietnam è stato un conflitto particolarmente brutale. Come hai cercato di riflettere o rappresentare questo in Hell Let Loose: Vietnam ?

Rustchynsky: "Hell Let Loose è sempre stato un rappresentare gli eventi dei conflitti in modo concreto e storicamente empatico. A causa della natura della guerra del Vietnam, abbiamo dovuto essere ancora più cauti e sensibili all'argomento.

"Abbiamo tracciato la linea molto presto nello sviluppo per concentrarci esclusivamente sul conflitto militare, e non concentrarci o gamificare tattiche come trappole nascoste o altri aspetti che potrebbero sensazionalizzare il conflitto. Il nostro combattimento militare rimane ancorato agli eventi della guerra e evita attivamente di essere eccessivamente cinematografico."

Gamereactor: Hai intenzione di dare a Hell Let Loose: Vietnam lo stesso supporto post-lancio prolungato dell'originale Hell Let Loose?

Warren: "Vediamo assolutamente un futuro lungo e sano per Hell Let Loose: Vietnam. Fin dall'inizio, Expression Games ha pianificato il Vietnam pensando a un supporto a lungo termine. Il nostro obiettivo è continuare ad ampliare l'esperienza con nuove mappe, funzionalità e contenuti, insieme a continui miglioramenti della qualità della vita e aggiornamenti guidati dalla comunità. Lo sviluppo è già ben avviato nella nostra roadmap post-lancio, con aggiornamenti regolari previsti per il resto del 2026, e il team sta già guardando a un piano entusiasmante e completo per il 2027."

Gamereactor: Allo stesso modo, cosa significa l'arrivo di Hell Let Loose: Vietnam per il supporto futuro di Hell Let Loose?

Warren: "L'arrivo di Hell Let Loose: Vietnam non cambia il nostro impegno verso Hell Let Loose. Entrambi i giochi hanno team di sviluppo dedicati, roadmap indipendenti e piani di servizio live propri. I team lavorano a stretto contatto e condividono regolarmente conoscenze ed esperienze, ma ogni titolo ha una sua visione a lungo termine. Siamo entusiasti di ciò che ci aspetta entrambe le comunità nel 2027, che i giocatori preferiscano i campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale o del Vietnam."

Gamereactor: Qual è la posizione di Expression Games sull'uso dell'IA nello sviluppo di videogiochi e avete utilizzato l'IA nella produzione di Hell Let Loose: Vietnam ?

Warren: "Sebbene l'IA possa avere un posto nello sviluppo di videogiochi, come in qualsiasi altra industria, è qualcosa che ogni studio deve affrontare nel modo giusto per sé. In Expression Games, insieme a Team17, abbiamo deciso di non usare l'IA nella produzione di Hell Let Loose: Vietnam, e ci siamo invece concentrati sullo sviluppo del nostro team."

Rustchynsky: "Dal punto di vista creativo, non abbiamo visto alcun vantaggio nell'utilizzare l'IA in questo progetto. Avevamo una visione chiara fin dall'inizio e siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto attraverso l'impegno creativo umano."

D'Archambaud: "In Expression, abbiamo processi per garantire che il codice che scriviamo sia di alta qualità, minimizzando al minimo i potenziali bug. Una parte chiave di questo è la peer review delle modifiche, che aiuta sia a mantenere la qualità del codice e gli standard, sia rappresenta anche un metodo chiave di auto-miglioramento per i nostri programmatori, come impariamo osservando i metodi utilizzati da altri. Pertanto, al momento, scegliamo di non usare l'IA."

Gamereactor: Ora che Hell Let Loose: Vietnam è qui, vedi il gioco come un'opportunità per avviare altri teatri di guerra e, in tal caso, hai mai pensato di realizzare un titolo Hell Let Loose ambientato nella modernità?

Rustchynsky: "Il nostro obiettivo ora è guardare a come possiamo costruire sulle solide basi che abbiamo costruito per il Vietnam e come possiamo far evolvere il gioco insieme alla comunità negli anni a venire."

Gamereactor: Qual è una parte di Hell Let Loose: Vietnam di cui pensi che i fan dovrebbero parlare di più?

Rustchynsky: "I giocatori parlano con entusiasmo degli aspetti asimmetrici, e ci divertiamo ad ascoltarli teorizzare su come varie strategie possano essere impiegate, ma vediamo poco parlare dell'infinito numero di cambiamenti nella qualità della vita che abbiamo fatto sotto il cofano. In parte è perché i giocatori non hanno ancora messo le mani sul gioco, e anche perché molte modifiche sono sottili e a volte opzionali come ambientazioni. Tutto questo si somma per creare un'esperienza molto più fluida, semplicemente più divertente da giocare grazie a tutte le piccole modifiche e aggiornamenti."

D'Archambaud: "Il cambiamento tra la Open Beta e il Playtest di luglio. Se giochi entrambi fianco a fianco, c'è un mondo di differenza tra i due. Miglioramenti nel gameplay, miglioramenti visivi e un enorme salto sia nelle prestazioni dei client che dei server. Questi aspetti sottolineano quanto sia stato importante e riuscito il nostro attento aggiornamento del motore e delle tecnologie di supporto quando abbiamo iniziato a lavorare su questo gioco. Ora abbiamo una piattaforma in cui possiamo portare miglioramenti rapidamente con sicurezza. Ci sarà un enorme salto di qualità il giorno dell'uscita, e non smetteremo di migliorare il gioco nemmeno allora."

Grazie a Expression Games, Rustchynsky, D'Archambaud e Warren per aver dedicato del tempo a rispondere alle nostre domande. Hell Let Loose: Vietnam è ora disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X/S e puoi leggere la nostra recensione del gioco per approfondire cosa offre.