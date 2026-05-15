Hell Let Loose: Vietnam uscirà su PC e console a metà giugno

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Team17 e lo sviluppatore Expression Games hanno confermato che il prossimo capitolo della serie Hell Let Loose arriverà ufficialmente in modo digitale tra circa un mese. Hell Let Loose: Vietnam debutterà su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 18 giugno, ma ancora una volta solo in formato digitale, poiché il lancio fisico del gioco viene archiviato al 4 agosto.

Quando il gioco debutterà, sarà venduto a £34,99/€39,99 per l'edizione base, mentre la Deluxe Edition che include anche alcuni extra che saranno lanciati più avanti nel 2026 sarà venduta a £54,99/€59,99.

Per quanto riguarda ciò che il gioco offrirà ai giocatori al debutto, possiamo aspettarci sei grandi mappe con azione 50 contro 50, tutto oltre a armi, veicoli e opzioni tattiche storicamente accurate, oltre a nuove unità aeree statunitensi.

Se sei curioso e vuoi giocare al gioco prima del suo debutto per assaggiare ciò che offrirà, ci sarà un weekend Open Beta free-to-play su PC solo tramite Steam tra il 29 maggio e il 1° giugno.

Guarda qui sotto il trailer della data di uscita del gioco ricco di azione.