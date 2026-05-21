Helldivers II e Warhammer 40.000 collaboreranno a un Warbond Leggendario previsto per l'uscita quest'anno

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La guerra galattica non è solo predominio di Games Workshop e del suo universo Warhammer 40.000. Anche se un po' più leggero, ci sono migliaia di combattenti per l'umanità nei videogiochi, e forse ci sono opportunità per formare alleanze che aiuteranno nella lotta contro gli Xeno, qualunque universo provengano.

Una delle più grandi sorprese uscite da quest'anno di Warhammer Skulls è stata l'annuncio di un leggendario Warbond per Helldivers II con Warhammer 40.000. Il direttore del gioco degli Arrowhead Studios, Michael Eriksson, ha fatto l'annuncio, promettendo che avremo più dettagli nel 2026. Al momento, non sappiamo che tipo di contenuti offrirà, ma la sola idea di indossare la nostra armatura da Space Marine, impugnare una pistola bolter e sentire un paio di slogan orecchiabili sembra già abbastanza allettante per chiunque stia ancora giocando a Helldivers 2.

Guarda il video qui sotto. Torneremo qui con un aggiornamento non appena saranno rilasciate ulteriori informazioni.