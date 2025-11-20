Helldivers II, Fallout 4, Returnal e altri ancora si uniscono ai giochi BAFTA in concerto

HQ

È stato rivelato da BAFTA che il prossimo Games in Concert che sarà ospitato dall'ente dei premi sarà arricchito dalla musica delle colonne sonore di una raccolta di ulteriori giochi importanti.

In un comunicato stampa si menziona che Helldivers II, Far Cry 4, Fallout 4, Uncharted 2: Among Thieves, Ori and the Will of the Wisps, Virginia e Returnal faranno tutti parte dello spettacolo che vedrà musica da Assassin's Creed, Tomb Raider, Hitman, Baldur's Gate III, Cuphead, Journey, e Everybody's Gone to the Rapture in aggiunta.

Per quanto riguarda la data in cui si terrà questo concerto, ci sarà una prima a Londra che darà il via agli eventi il 31 gennaio 2026 al Royal Festival Hall, ma seguirà da ulteriori date di tour nel Regno Unito a maggio e giugno e che porterà l'evento in tutto il paese. Le date e le sedi sono le seguenti:



Gateshead, The Glasshouse - 23 maggio



Bristol, Beacon - 31 maggio



Edimburgo, Usher Hall - 4 giugno



Glasgow, Royal Concert Hall - 5 giugno



Birmingham, Symphony Hall - 6 giugno



Manchester, Aviva Studios - 7 giugno



Annuncio pubblicitario:

Parlando di rendere il BAFTA Games in Concert realtà, la CEO di BAFTA Jane Millichip ha dichiarato: "Siamo entusiasti di aggiungere Helldivers 2, Fallout 4, Far Cry 4 e Returnal alla line-up, mostrando ulteriormente la potenza creativa dell'industria videoludica e l'autenticità della sua musica. Ognuno presenterà suite orchestrali esclusive arrangiate dai compositori originali esclusivamente per questi concerti. Siamo anche lieti di confermare le date del tour nel Regno Unito 2026, portando questa incredibile esperienza al pubblico di tutto il paese."

Ora potete acquistare i biglietti per questo evento andando qui.

Annuncio pubblicitario: