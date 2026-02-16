Helldivers II, God of War e altri franchise PlayStation stanno ricevendo il trattamento delle action figure

HQ

McFarlane Toys e Sony hanno stretto una grande collaborazione e hanno ora annunciato che trasformeranno diverse serie PlayStation in action figure. Più nello specifico, tra questi ci sono Helldivers II, God of War, The Last of Us, Uncharted, Twisted Metal, Ghost of Tsushima, Ghost of Yotei, Horizon e Bloodborne.

In base a ciò che l'azienda di solito consegna, probabilmente possiamo aspettarci figure altamente articolate, che però non avranno lo stesso livello di dettaglio che di solito offrono marchi come Hot Toys, ma resta comunque divertente per i collezionisti. Helldivers II sembra essere il primo a uscire, ma sui social media la maggior parte dell'hype ruota attorno al fatto che Sony sta prestando attenzione a Bloodborne e sta rilasciando qualcosa di nuovo a riguardo. Perché ora, dopo tanto tempo... Stanno cercando di dire qualcosa?

Non sappiamo ancora esattamente quando saranno rilasciati, ma ci chiediamo silenziosamente perché Sackboy e Astro Bot non siano stati inclusi.