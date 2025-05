Helldivers II ha ancora tra 2,5 milioni di giocatori settimanali

HQ

È difficile capire quanto successo abbia avuto Helldivers II quando è stato rilasciato, e naturalmente è successa la stessa cosa che succede sempre dopo: una gran parte dei giocatori se ne è andata a favore di qualcosa di nuovo.

Ma questo non significa che il gioco sia in pericolo o che Arrowhead non sia riuscito a creare una base di fan fedeli abbastanza ampia che ci gioca continuamente. In un post su X, il regista Johan Pilestedt afferma che circa 2,5 milioni di giocatori si registrano ogni settimana.

"Circa 2,5 milioni di Helldiver giocano ogni settimana, non vedo l'ora di vedere quanti altri accederanno con questo aggiornamento! Sono così felice e benedetto di avere una comunità così straordinaria!"

Quindi è piuttosto impressionante, ed è anche una parte significativa dei 15 milioni di copie vendute dal gioco.