Helldivers II Il CEO conferma che lo schermo diviso è fattibile

HQ

A più di un anno e mezzo dalla sua uscita, la comunità di Helldivers II è ancora in movimento, soprattutto grazie a un recente afflusso di giocatori Xbox che hanno intrapreso la lotta per la democrazia. Le funzionalità sono costantemente richieste e i fan della modalità cooperativa da divano stanno saltando di poter vedere lo schermo condiviso arrivare a Helldivers II ad un certo punto in futuro.

Nel Discord di Helldivers II (tramite VideoGamer), il CEO di Arrowhead Game Studios Shams Jorjani ha confermato che la funzione è "tecnicamente fattibile", ma non è sicuro di quante persone la vogliano effettivamente.

In questo momento, la priorità sembra essere l'ottimizzazione del gioco, poiché i giocatori PC in particolare hanno sottolineato le scarse prestazioni in seguito agli aggiornamenti più recenti del gioco, che hanno portato draghi Terminid e ancora più orrori dallo spazio per gli Helldiver da combattere.