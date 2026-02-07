Helldivers II rivela la storia delle origini di John Helldiver

HQ

Si può dire con certezza che Helldivers II ha fatto molto più scalpore rispetto al primo gioco. Il gioco cooperativo di sparatutto ha colpito subito non solo per il suo gameplay con le armi e le missioni super divertenti, ma anche per un approccio ironico all'universo e all'umorismo. Quello stile parodico era difficile da non cattarsi, e una grande parte di esso è dovuto all'interpretazione di Craig Lee Thomas del rappresentante della Democrazia Gestita, ovvero John Helldiver.

In un recente diario di sviluppatori pubblicato dai creatori di Helldivers II, si scopre che Craig Lee Thomas ha quasi non ottenuto il ruolo. Come spiegò, il suo agente lo chiamò appena mattina con un rapidissimo tempo di consegna per il ruolo, che inizialmente era previsto per un attore svedese.

L'audizione di Thomas è nel video, e mostra una versione molto più seria di John Helldiver. Quella versione è stata sostituita da quella che conosciamo e amiamo, ma è chiaro che Arrowhead sapeva fin dall'inizio che avevano l'uomo di cui avevano bisogno per Super Earth in Thomas.