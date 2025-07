Helldivers II scambia jetpack con zaini warp

HQ

L'ultimo Helldivers II Premium Warbond è stato rivelato, e proviene direttamente dal Ministero della Scienza di Super Earth. Come ci si potrebbe aspettare da un Warbond a tema scientifico, Control Group è pieno di prototipi di equipaggiamento che sembrano devastanti tanto per te quanto lo sono per il nemico.

Prima di tutto, diamo un'occhiata ai nuovi set di armature, che sono l'armatura pesante AD-49 Apollonian e l'armatura media AD-26 Bleeding Edge. Il secondo set sembra avere un vantaggio (capito?) almeno per me, perché fa sembrare il tuo Helldiver un insetto.

In termini di armi, iniziamo con il nuovo VG-70 Variable primario, che è un fucile a più canne che può darti un bel contraccolpo. Poi, c'è lo stratagemma PLAS-45 Epoch, un'arma che crea una piccola ma potente esplosione elettrica, che ovviamente può far saltare in aria anche te. Il G-31 Arc lanciabile crea un effetto simile.

Il Warp Pack LIFT-182 è un altro stratagemma che ti dà la possibilità di teletrasportarti a breve distanza, creando un minuscolo wormhole che fa a pezzi i nemici dove salti. Fai attenzione con questa attrezzatura, però, perché come tutto il resto nel Gruppo di controllo, può farti saltare in aria.

Il gruppo di controllo viene lanciato per Helldivers II il 17 luglio.