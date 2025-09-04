Helldivers II venduto quasi il 50% in più su Xbox al lancio che su PlayStation

HQ

Sebbene Microsoft abbia compiuto notevoli sforzi negli ultimi cinque anni per ampliare la gamma di giochi disponibili per Xbox, è stato a lungo generalmente accettato che i giocatori Xbox siano un pubblico affamato di azione. Serie come Call of Duty, Gears of War e Halo hanno tutte avuto la loro grande svolta su Xbox.

Ecco perché molte persone al lancio di Helldivers II hanno pensato che sarebbe stato perfetto per il pubblico Xbox. E a quanto pare avevano assolutamente ragione, perché il mese scorso era finalmente giunto il momento per i fan di Xbox di salvare Super Earth e diffondere la democrazia.

Ora Alinea Insight (grazie a GameRant) riporta che è stato un colpo di genio da parte di Sony rilasciare il gioco su Xbox, perché il fatto è che ha venduto meglio su Xbox Series S/X al lancio che su PlayStation 5. Nei primi sei giorni, un totale di 926.000 copie sono state vendute per Xbox Series X, e la cifra corrispondente per PlayStation 5 è di 633.000 copie, che è una differenza piuttosto significativa.

Lo sviluppatore svedese Arrowhead e Sony avevano anche fatto qualche sforzo in più con la versione Xbox, che includeva contenuti bonus dall'universo Halo sotto forma di armature ODST, armi e altre chicche, qualcosa che sicuramente ha contribuito a generare ulteriore interesse.