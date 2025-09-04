Helldivers II venduto quasi il 50% in più su Xbox al lancio che su PlayStation
Sembra che Sony sarà molto soddisfatta dei numeri di vendita di Xbox per il loro grande successo Helldivers II.
Sebbene Microsoft abbia compiuto notevoli sforzi negli ultimi cinque anni per ampliare la gamma di giochi disponibili per Xbox, è stato a lungo generalmente accettato che i giocatori Xbox siano un pubblico affamato di azione. Serie come Call of Duty, Gears of War e Halo hanno tutte avuto la loro grande svolta su Xbox.
Ecco perché molte persone al lancio di Helldivers II hanno pensato che sarebbe stato perfetto per il pubblico Xbox. E a quanto pare avevano assolutamente ragione, perché il mese scorso era finalmente giunto il momento per i fan di Xbox di salvare Super Earth e diffondere la democrazia.
Ora Alinea Insight (grazie a GameRant) riporta che è stato un colpo di genio da parte di Sony rilasciare il gioco su Xbox, perché il fatto è che ha venduto meglio su Xbox Series S/X al lancio che su PlayStation 5. Nei primi sei giorni, un totale di 926.000 copie sono state vendute per Xbox Series X, e la cifra corrispondente per PlayStation 5 è di 633.000 copie, che è una differenza piuttosto significativa.
Lo sviluppatore svedese Arrowhead e Sony avevano anche fatto qualche sforzo in più con la versione Xbox, che includeva contenuti bonus dall'universo Halo sotto forma di armature ODST, armi e altre chicche, qualcosa che sicuramente ha contribuito a generare ulteriore interesse.