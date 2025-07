Helldivers II verrà lanciato su Xbox Series X/S a fine agosto

HQ

Quando Xbox ha iniziato a portare molti dei suoi giochi più importanti sulle console PlayStation, i giocatori speravano che questo si riflettesse almeno consentendo a Sony di abilitare titoli guidati dalla comunità come Helldivers II di arrivare sui sistemi Xbox sacrificando l'esclusività della console PlayStation. Tuttavia, non c'era alcuna indicazione che questo sarebbe effettivamente diventato il caso, nonostante lo sviluppatore Arrowhead fosse interessato a rendere il titolo multipiattaforma su console.

Per fortuna, qualcuno è tornato in sé e si è reso conto che la battaglia per la democrazia galattica non può essere vinta solo con i giocatori PC e PS5, e ora è stato confermato che Helldivers II verrà lanciato il Xbox Series X/S e relativamente presto.

Il gioco arriverà su XSX il 26 agosto in due versioni, sia la copia standard che la più grande Super Citizen Edition, con il porting co-sviluppato da Nixxes Software. Il Chief Creative Officer Johan Pilestedt ha commentato questo annuncio in un nuovo trailer, in cui afferma: "Questo è qualcosa di cui noi come studio siamo estremamente orgogliosi".

Sulla base di ciò, il direttore del gioco Mikael Eriksson ha parlato del lancio di Xbox aggiungendo: "Sappiamo che i giocatori lo chiedono da un po' di tempo e siamo così entusiasti di portare più Helldiver nel nostro gioco. Abbiamo molto di più in serbo per i prossimi mesi e anni - e più giocatori abbiamo, più storie possiamo raccontare! La lotta per la Super Terra è appena iniziata".

Hai intenzione di dare un'occhiata a Helldivers II per la prima volta su Xbox il mese prossimo o farai da sergente istruttore per le nuove reclute che si dirigono verso il fronte?