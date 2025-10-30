Hello Kitty conquisterà Hollywood con un lungometraggio nel 2028

La corsa all'oro delle IP di Hollywood continua con le vendite attualmente in vendita Warner Bros. che ora danno agli acquirenti interessati un altro motivo per accaparrarseli. Il gigante della produzione ha rivelato che nel 2028 saremo tutti consumati dalla febbre delHello Kitty, poiché il marchio di merchandising immensamente popolare sta arrivando nei cinema.

Il progetto, che debutterà il 21 luglio 2028, sarà uno sforzo animato con Leo Matsuda (noto per aver lavorato su Zootropolis, Wreck-It Ralph, Big Hero 6, Abominable, Extinct, The Bad Guys, Under the Boardwork e Orion and the Dark, in diversi ruoli di storia e artista) per dirigere il film.

Ulteriori dettagli sul progetto sono scarsi, ma ci viene detto in una dichiarazione di Warner Bros. (grazie, Variety) che dovremmo aspettarci di vedere "Hello Kitty e i suoi amici imbarcarsi in un'avventura cinematografica che sicuramente delizierà il pubblico di tutte le età".

La sceneggiatura del film proviene da Dana Fox diWicked ed è prodotta da Beau Flynn diFlynnPictureCo., che ha trascorso molto tempo a lavorare con il proprietario diHello Kitty Sanrio e il suo fondatore Shintaro Tsuji per assicurarsi i diritti del personaggio.

Quanto pensi che sarà grande un lungometraggio Hello Kitty ?