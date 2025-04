Henrique Olifiers di DevGAMM: "I contenuti generati dagli utenti nei videogiochi sono sempre stati enormi"

HQ

I contenuti generati dagli utenti (UGC) nei videogiochi esistono da molti, molti anni. Nella piattaforma PC, in particolare per Steam, abbiamo visto utenti creare mod per i loro titoli preferiti. In determinate occasioni, una mod della community ha dato origine a un nuovo gioco, come nel caso di DayZ, che è nato da una mod di ARMA 2. Questo tipo di contenuti è anche uno strumento di marketing, e al DevGAMM di Danzica abbiamo parlato con Henrique Olifiers, co-fondatore di Bossa Studios, di UGC e del suo viaggio nel settore.

"È innegabile che i contenuti generati dagli utenti siano enormi e lo siano sempre stati, ma non tutti se ne sono resi conto", ha commentato Henrique Olifiers. "Counter-Strike era una mod di Half-Life, Dota era una mod di Warcraft 3, ovvero un contenuto generato dagli utenti che è diventato un prodotto." Questi titoli dovevano diventare un prodotto a tutti gli effetti per poterli monetizzare, rendendo i giocatori, oltre a questo, anche creatori di contenuti.

Vale anche la pena ricordare che negli ultimi anni, titoli come Fortnite, Minecraft o Roblox, con milioni di utenti, godono di mod create da altri giocatori. Generano milioni di dollari con le loro creazioni, mostrando più modi di monetizzazione per gli utenti che vogliono progettare i loro progetti.

Se vuoi vedere l'intervista completa, puoi guardarla qui sotto con i sottotitoli.