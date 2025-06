Henry Cavill descrive il processo "complicato" che porta Warhammer 40,000 al cinema e in TV

HQ

Anche se potremmo non sapere mai il vero motivo dietro l'abbandono di Henry Cavill da The Witcher di Netflix, molti fan credono che non fosse d'accordo con le libertà creative che lo show si è preso dai libri, a volte allontanandosi completamente dalle loro storie. Gli stessi fan si sono rallegrati quando hanno scoperto che a Cavill era stato dato un livello di controllo creativo che non aveva mai avuto prima nei suoi prossimi progetti di Warhammer con Amazon.

Parlando con Esquire, Cavill ha parlato del suo "sogno che si avvera" di sviluppare film e spettacoli per l'IP di Warhammer 40,000, oltre ad alcune complicazioni. "È diverso da quello che ho fatto prima, nel senso che non ho mai avuto le mani sul timone delle cose prima", ha spiegato. "È meraviglioso farlo. È una IP complicata e molto complessa, ed è questo che mi piace".

"Le sfide che derivano dal mettere tutto questo sulla pagina in un modo che renda giustizia a quella complessità, a quella complessità e a quella sfumatura, sono una sfida che mi piace enormemente".

Warhammer 40,000 è una IP con una scala che pochi universi possono eguagliare. Miliardi di vite possono essere perse in un conflitto che - nel quadro più ampio dell'ambientazione - è piuttosto dimenticabile. Ci sono innumerevoli personaggi, fazioni e momenti su cui concentrarsi, oppure Cavill e il team potrebbero creare qualcosa di completamente nuovo. Dovremo aspettare e vedere cosa cucinerà.