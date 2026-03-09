Henry Cavill e Jake Gyllenhaal si uniscono ancora una volta a Guy Ritchie per In the Grey

I film di Guy Ritchie potrebbero non ricevere lo stesso enorme sostegno al botteghino che vediamo da altri grandi registi, ma questo sembra non infastidire lo scrittore/regista inglese finché continua a fare i tipi di film che gli piace fare. Lo diciamo perché Ritchie tornerà presto, per una nuova produzione cinematografica che lo vede riunirsi con alcune delle sue star del cinema moderno preferite (no, questa volta non Jason Statham), ovvero Henry Cavill, Jake Gyllenhaal ed Eiza Gonzalez.

Dopo aver lavorato con la prima e la seconda più recentemente in The Ministry of Ungentlemanly Warfare del 2024, e con Gyllenhaal nel 2023 per The Covenant, questo ultimo film riunisce il trio per interpretare due specialisti dell'estrazione che proteggono una negoziatrice d'élite. Probabilmente non serve andare molto oltre per illustrare la trama del film noto come In the Grey, ma se cerchi maggiore profondità, guarda la sinossi ufficiale qui sotto.

"In The Grey segue una squadra segreta di operativi d'élite che vivono nell'ombra globale, tanto a loro agio nell'usare potere e influenza quanto armi automatiche ed esplosivi ad alto volume. Quando un despota spietato ruba una fortuna da un miliardo di dollari, la squadra viene mandata a riprenderla in quella che per chiunque altro sarebbe una missione suicida. Quello che inizia come un colpo impossibile peggiora molto, degenerando in una guerra totale di strategia, inganno e sopravvivenza."

Oltre a questo, sappiamo che In the Grey debutterà nelle sale dal 15 maggio e, se volete assaggiare cosa offrirà, potete vedere qui sotto il primo trailer completo del film.