Henry Cavill e Kevin Hart uniscono le forze per una commedia di spionaggio su Netflix

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Henry Cavill ha ottenuto un altro ruolo importante al cinema. Secondo i rapporti, l'attore britannico interpreterà uno dei ruoli principali in una prossima commedia d'azione su Netflix, con il quale sarà affiancato sullo schermo da Kevin Hart.

Il film è descritto come una storia di spionaggio con elementi sia d'azione che di umorismo. Ex veterani dei Charlie's Angels sono a bordo della produzione. I dettagli sulla trama sono per ora tenuti segreti, ma il progetto rappresenta un'altra impresa di grande rilievo per Netflix nel genere. Non sappiamo ancora quando il film debutterà.