In mezzo alla follia dell'autunno, è facile trascurare alcuni dei giochi indie più stravaganti e più piccoli che fanno il loro arrivo. Certo, questo può essere dovuto alla mancanza di tempo disponibile, poiché qualsiasi spazio libero viene consumato da colossi AAA e simili. È per questo motivo che Lululu Entertainment Henry Halfhead potrebbe valere la pena di essere tenuto d'occhio, poiché si tratta di un titolo indie insolito, breve e semplice, perfetto per chiunque cerchi di rilassarsi e in generale rilassarsi con un gioco che chiede molto poco ai suoi giocatori.

L'idea di Henry Halfhead è in realtà molto semplice. È una storia che dura tutta la vita e che segue un personaggio che è letteralmente mezza testa ma che possiede una notevole capacità di abitare qualsiasi oggetto voglia. Quindi, con questo in mente, la storia inizia nell'infanzia di Henry, dove da bambino la sua natura curiosa lo vede diventare il suo mobile fluttuante, fare belle melodie su uno xilofono, costruire torri impilando blocchi e così via. Non c'è un vero e proprio obiettivo intrinseco nel gameplay, si tratta più che altro di essere creativi e di pasticciare nel sandbox, testando cosa si può fare e cosa no, il tutto portando a un gioco che è il più sano possibile.

E questa idea viene catturata per l'intero Henry Halfhead. Dopo l'infanzia, ci spostiamo all'infanzia, vedendo come Henry si inserisce a scuola e come la sua natura curiosa alla fine lo renda un po' fastidioso. Questo è importante da notare perché è un precursore di come si evolve il resto della storia e di come Henry sia costantemente scolpito per essere sempre più maturo, sempre meno infantile, e nel tempo perde la sua scintilla curiosa a favore dell'affidabilità. Vediamo cosa succede quando il lavoro diventa la vita di Henry e come la sua identità crolla mentre l'uniformità e la routine travolgono tutto il resto, tutto prima che Henry decida di fare un cambiamento, abbracci ancora una volta la sua natura curiosa e trovi gioia e apprezzamento nelle piccole cose della vita.

Questa ondata di cambiamenti nel corso della vita di Henry, che si estende dall'infanzia alla vecchiaia, è l'intera idea di questo gioco, ed è presentata come tale anche nel gameplay, dove quando Henry è più curioso trovi i sandbox più stravaganti e ampi con tutti i tipi di attività uniche e divertenti da completare interamente se lo desideri. Allo stesso modo, al culmine della mezza età, quando Henry è inseparabile dal suo lavoro, non c'è praticamente sandbox ed è una satira affascinante e semplice della vita in generale, che è immediatamente facile da riconoscere.

Quindi la premessa e anche la bella storia narrata funzionano, specialmente per le due ore che Henry Halfhead durano se la allunghi. La domanda è se il gameplay è all'altezza. In poche parole, funziona abbastanza bene per un gioco così breve, ma più a lungo e come giocatore cercheresti di più. L'idea di poter abitare vari oggetti è divertente e unica, ma in genere non c'è molta profondità in molti degli oggetti, e quando si tratta di un obiettivo più complesso - ad esempio, fare gli spaghetti alla bolognese - la meccanica e la suite di controllo sono un po' fastidiose da padroneggiare. Ancora una volta, è abbastanza semplice da funzionare, ma qualsiasi cosa leggermente più impegnativa o un gioco leggermente più lungo, e ci sarebbero notevoli crepe nell'armatura che Lululu ha forgiato.

Ma guardando Henry Halfhead così com'è, come un gioco che si può accaparrarsi per molto meno di quanto si possa noleggiare un nuovo film a casa, c'è molto da apprezzare qui. È semplice, dolce, adorabile, unico e salutare, e a volte in mezzo al caos e al rumore dei giochi d'azione, dei giochi di ruolo e degli sparatutto in prima persona che vediamo spesso in autunno, qualcosa di delizioso e facile è tutto ciò di cui hai bisogno.