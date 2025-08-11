Henry Halfhead in uscita su PC, Switch e PS5 a settembre

HQ

Lo sviluppatore Lululu Entertainment ha rivelato che intende lanciare l'eccentrico gioco d'avventura sandbox Henry Halfhead già a settembre. In arrivo su PC, PS5 e Nintendo Switch (1 ma non 2), il gioco debutterà il 16 settembre, il tutto a un prezzo di $ 12,99, con uno sconto del 25% offerto anche al lancio.

Per coloro che non sanno di cosa si tratta,Henry Halfhead questo gioco ruota attorno a un personaggio che ha la capacità di trasformarsi in qualsiasi oggetto a portata di mano. Vede il titolare Henry svolgere le sue attività quotidiane, il tutto mentre usa questa incredibile abilità, e vede un narratore commentare umoristicamente ciò che accade lungo la strada.

Con oltre 250 oggetti diversi in cui trasformarsi e persino il supporto per il gioco cooperativo locale, il co-fondatore, artista e game designer Tim Bürge ha commentato questo annuncio con quanto segue.

"Siamo molto entusiasti che le persone giochino Henry Halfhead così presto. Abbiamo trascorso quattro anni con Henry, creando un sacco di oggetti giocabili e perfezionando la storia. Speriamo che le persone si divertano con Henry tanto quanto noi abbiamo amato creare questo gioco!"

Dai un'occhiata al trailer della data di uscita qui sotto.