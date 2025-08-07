Herdling annuncia la data di uscita di Switch, i preordini si aprono oggi

Herdling, il nuovo racconto di raccolta di creature di Okomotive e Panic, uscirà su Nintendo Switch nella stessa data in cui arriverà su console e PC. Tra poche settimane, ci troveremo a radunare bestie misteriose in un rigido ambiente invernale.
Annunciato all'Indie World showcase di oggi, Herdling arriva su Nintendo Switch il 21 agosto. Al momento in cui scriviamo, sono passate due settimane da oggi. Anche i preordini per il gioco su Nintendo Switch saranno effettuati più tardi oggi.
In Herdling, guiderai, proteggerai e stringerai legami con la tua mandria di Calicani, portandoli in un viaggio emotivo attraverso un mondo che è stato a lungo perduto.