Here cosa aspettarsi dal Rainbow Six: Siege X Europa MENA League Torneo di inizio

HQ

Dopo il Six Invitational 2026 che si svolgerà a febbraio, è quasi il momento dell'inizio della stagione competitiva 2026-27 Rainbow Six: Siege X. A tal fine, Ubisoft ha rivelato i piani per i vari tornei regionali di Kickoff e, secondo la European MENA League (EUL), ecco cosa aspettarsi.

L'azione inizierà il 30 marzo, quando inizierà la fase a gironi dell'evento. Questo vedrà le 10 squadre partecipanti suddivise in due gruppi, disposti così:

Gruppo A:



Fnatic



Cambiatori



G2 Esports



GiggioLetti



Virtus.pro



Gruppo B:



Geekay Esports



Team Secret



Team Falcons



Menti Contorte



Ex-Team Secret Academy



Da qui, i due gruppi giocheranno cinque turni di partite divise tra il 30 marzo e l'8 aprile, durante le quali le migliori quattro squadre di ciascun gruppo (quindi solo una squadra per gruppo sarà eliminata dopo questa fase) accederanno ai playoff. Guardando le partite di gruppo, queste sono state rivelate.

Primo turno: 30 marzo



Partita Gruppo A 1 (18:00 CEST) - Shifters vs GiggioLetti



Partita 1 del Gruppo B (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Ex-Team Secret Academy



Partita 2 del Gruppo A (20:00 CEST) - Fnatic contro Virtus.pro



Partita del Gruppo B 2 (21:00 CEST) - Team Secret contro Twisted Minds



Secondo turno: 31 marzo



Partita del Gruppo A 1 (18:00 CEST) - Fnatic vs GiggioLetti



Partita del Gruppo B 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Twisted Minds



Partita 2 del Gruppo A (20:00 CEST) - Virtus.pro vs G2 ESPORTS



Partita 2 del Gruppo B (21:00 CEST) - Ex-Team Secret Academy vs Team Falcons



Terzo turno: 6 aprile



Partita del Gruppo A 1 (18:00 CEST) - GiggioLetti vs G2 ESPORTS



Partita del Gruppo B 1 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Twisted Minds



Partita 2 del Gruppo B (20:00 CEST) - Geekay Esports vs Team Secret



Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Fnatic vs Shifters



Round 4: 7 aprile



Partita 1 del Gruppo B (18:00 CEST) - Twisted Minds vs Ex-Team Secret Academy



Partita 2 del Gruppo B (19:00 CEST) - Team Falcons vs Team Secret



Partita Gruppo A 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Shifters



Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Virtus.pro vs GiggioLetti



Round 5: 8 aprile



Partita del Gruppo B 1 (18:00 CEST) - Team Secret vs Ex-Team Secret Academy



Partita del Gruppo B 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Geekay Esports



Partita Gruppo A 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Fnatic



Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Shifters contro Virtus.pro



Dopo i playoff, le quattro migliori squadre, quelle che raggiungono la finale superiore e inferiore, otterranno entrambe un posto nel Salt Lake City BLAST R6 May Major, con queste quattro rappresentanti EUL per l'evento internazionale. Di seguito puoi vedere come è organizzato il tabellone dei playoff, con i playoff che si svolgono dal 13 al 17 aprile, dove il vincitore torna a casa con 12.000 dollari.