Here cosa aspettarsi dal Rainbow Six: Siege X Europa MENA League Torneo di inizio
Le azioni inizieranno già la prossima settimana e includeranno una fase a gironi prima della fase playoff, in cui saranno in palio i posti per i Salt Lake City Majors.
Dopo il Six Invitational 2026 che si svolgerà a febbraio, è quasi il momento dell'inizio della stagione competitiva 2026-27 Rainbow Six: Siege X. A tal fine, Ubisoft ha rivelato i piani per i vari tornei regionali di Kickoff e, secondo la European MENA League (EUL), ecco cosa aspettarsi.
L'azione inizierà il 30 marzo, quando inizierà la fase a gironi dell'evento. Questo vedrà le 10 squadre partecipanti suddivise in due gruppi, disposti così:
Gruppo A:
- Fnatic
- Cambiatori
- G2 Esports
- GiggioLetti
- Virtus.pro
Gruppo B:
- Geekay Esports
- Team Secret
- Team Falcons
- Menti Contorte
- Ex-Team Secret Academy
Da qui, i due gruppi giocheranno cinque turni di partite divise tra il 30 marzo e l'8 aprile, durante le quali le migliori quattro squadre di ciascun gruppo (quindi solo una squadra per gruppo sarà eliminata dopo questa fase) accederanno ai playoff. Guardando le partite di gruppo, queste sono state rivelate.
Primo turno: 30 marzo
- Partita Gruppo A 1 (18:00 CEST) - Shifters vs GiggioLetti
- Partita 1 del Gruppo B (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Ex-Team Secret Academy
- Partita 2 del Gruppo A (20:00 CEST) - Fnatic contro Virtus.pro
- Partita del Gruppo B 2 (21:00 CEST) - Team Secret contro Twisted Minds
Secondo turno: 31 marzo
- Partita del Gruppo A 1 (18:00 CEST) - Fnatic vs GiggioLetti
- Partita del Gruppo B 1 (19:00 CEST) - Geekay Esports vs Twisted Minds
- Partita 2 del Gruppo A (20:00 CEST) - Virtus.pro vs G2 ESPORTS
- Partita 2 del Gruppo B (21:00 CEST) - Ex-Team Secret Academy vs Team Falcons
Terzo turno: 6 aprile
- Partita del Gruppo A 1 (18:00 CEST) - GiggioLetti vs G2 ESPORTS
- Partita del Gruppo B 1 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Twisted Minds
- Partita 2 del Gruppo B (20:00 CEST) - Geekay Esports vs Team Secret
- Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Fnatic vs Shifters
Round 4: 7 aprile
- Partita 1 del Gruppo B (18:00 CEST) - Twisted Minds vs Ex-Team Secret Academy
- Partita 2 del Gruppo B (19:00 CEST) - Team Falcons vs Team Secret
- Partita Gruppo A 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Shifters
- Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Virtus.pro vs GiggioLetti
Round 5: 8 aprile
- Partita del Gruppo B 1 (18:00 CEST) - Team Secret vs Ex-Team Secret Academy
- Partita del Gruppo B 2 (19:00 CEST) - Team Falcons vs Geekay Esports
- Partita Gruppo A 1 (20:00 CEST) - G2 ESPORTS vs Fnatic
- Partita 2 del Gruppo A (21:00 CEST) - Shifters contro Virtus.pro
Dopo i playoff, le quattro migliori squadre, quelle che raggiungono la finale superiore e inferiore, otterranno entrambe un posto nel Salt Lake City BLAST R6 May Major, con queste quattro rappresentanti EUL per l'evento internazionale. Di seguito puoi vedere come è organizzato il tabellone dei playoff, con i playoff che si svolgono dal 13 al 17 aprile, dove il vincitore torna a casa con 12.000 dollari.