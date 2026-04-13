Here è il tabellone per il torneo Minor I 2026 Call of Duty League

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Abbiamo già avuto alcuni tornei Major nel calendario della Call of Duty League 2026, ma le cose non rallenteranno tanto presto. Le qualificazioni per il terzo Major dell'anno sono arrivate e queste sono state separate dall'arrivo del primo torneo Minor della stagione, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile.

A differenza dei Majors, questo torneo vedrà protagonista tutte e 12 le squadre CDL, con la classificazione che si basa semplicemente sulla classifica stagionale attuale. Il torneo è anche a eliminazione diretta, il che significa che le squadre non devono perdere nemmeno una partita se intendono prevalere e, essendo un evento minore, si gioca online.

Tenendo tutto questo a mente, il bracket e la classifica iniziale sono stati spiegati così:

Calendario del primo turno:



Toronto KOI vs. Carolina Royal Ravens



G2 Minnesota vs. Cloud9 New York



Riyadh Falcons vs. Vancouver Surge



Miami Heretics vs. Boston Breach



Incontri dei quarti di finale:



OpTic Texas vs. Vincitore di KOI/Royal Ravens



Los Angeles Thieves vs. Vincitore di G2/Cloud9



FaZe Vegas vs. Vincitore di Falcons/Surge



Paris Gentle Mates vs. Vincitore di Heretics/Breach



Ognuna delle partite avrà un formato al meglio delle cinque, quindi aspettatevi molta azione nella CDL nel prossimo weekend.