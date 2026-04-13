Here è il tabellone per il torneo Minor I 2026 Call of Duty League
L'evento si terrà presto, dal 24 al 26 aprile.
Abbiamo già avuto alcuni tornei Major nel calendario della Call of Duty League 2026, ma le cose non rallenteranno tanto presto. Le qualificazioni per il terzo Major dell'anno sono arrivate e queste sono state separate dall'arrivo del primo torneo Minor della stagione, che si svolgerà dal 24 al 26 aprile.
A differenza dei Majors, questo torneo vedrà protagonista tutte e 12 le squadre CDL, con la classificazione che si basa semplicemente sulla classifica stagionale attuale. Il torneo è anche a eliminazione diretta, il che significa che le squadre non devono perdere nemmeno una partita se intendono prevalere e, essendo un evento minore, si gioca online.
Tenendo tutto questo a mente, il bracket e la classifica iniziale sono stati spiegati così:
Calendario del primo turno:
- Toronto KOI vs. Carolina Royal Ravens
- G2 Minnesota vs. Cloud9 New York
- Riyadh Falcons vs. Vancouver Surge
- Miami Heretics vs. Boston Breach
Incontri dei quarti di finale:
- OpTic Texas vs. Vincitore di KOI/Royal Ravens
- Los Angeles Thieves vs. Vincitore di G2/Cloud9
- FaZe Vegas vs. Vincitore di Falcons/Surge
- Paris Gentle Mates vs. Vincitore di Heretics/Breach
Ognuna delle partite avrà un formato al meglio delle cinque, quindi aspettatevi molta azione nella CDL nel prossimo weekend.