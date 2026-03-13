Here è quando puoi iniziare a giocare Crimson Desert

HQ

Crimson Desert verrà lanciato già la prossima settimana, il 19 marzo, giusto? Tecnicamente sì, anche se le ultime informazioni sull'orario di lancio dello sviluppatore Pearl Abyss chiariscono che il gioco sarà più accessibile al pubblico il 20 marzo, a meno che tu non abbia intenzione di fare una malatia venerdì prossimo.

È stato rivelato che l'orario ufficiale di lancio per Crimson Desert, quando finalmente potrai entrare nel RPG atteso e iniziare la tua avventura come Kliff, è fissato per le 22:00 GMT/23:00 CET del 19 marzo, con il pre-caricamento previsto per la stessa ora del 17 marzo.

I giocatori più a est dovranno aspettare più tardi poiché il lancio avverrà fino alle 9:00 del mattino ora locale di Sydney il 20 marzo, mentre i giocatori più a ovest potranno salire già alle 15:00 PDT del 19 marzo, perfetto per chi vive a Los Angeles.

Per saperne di più su Crimson Desert, è stato recentemente confermato che il gioco supporterà Denuvo su PC al debutto, un'aggiunta che probabilmente frustra alcuni fan.