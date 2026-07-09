Here è una panoramica migliore su Lego Allenatore di Pokémon Red

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L'altro giorno è stato annunciato che Lego avrebbe rilasciato una minifigure Pokémon Trainer Red da 930 pezzi. All'epoca avevamo solo un'immagine molto allontanata da condividere, ma ora sono emerse foto migliori su Reddit.

Questo ci offre una visione migliore di quella che sembra essere una figura Lego sovradimensionata con la stessa articolazione e caratteristiche di gioco delle versioni più piccole e regolari. Il cofre esce il 1° ottobre, e potrai acquistarlo a £69.99/€79.99, forse qualcosa da aspettare con ansia?