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Here sono tutte nuove aggiunte al Game Pass per la prima metà di luglio

Questa volta riceveremo molti titoli un po' più piccoli, a causa della siccità estiva annuale.

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Mentre aspettiamo che si posi la polvere dopo la bomba di ieri sull'Xbox, Microsoft ha, come da tradizione, annunciato quali giochi arriveranno su Game Pass durante la prima metà di luglio. Dato che è estate e ci sono poche novità, il programma potrebbe non essere così spettacolare come siamo abituati, ma ci sono comunque un paio di titoli interessanti da godere.

I seguenti giochi saranno presto aggiunti al Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Xbox Premium) nei prossimi giorni:


  • Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Console, Console e PC) - Oggi

  • Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 9 luglio**

  • Tamashika (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 9 luglio

  • Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 13 luglio*

  • PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 14 luglio

  • Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 15 luglio**

  • Mavrix di Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 16 luglio

  • FixForce (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 17 luglio

  • Fogpiercer (PC) - 17 luglio*

  • The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 21 luglio

  • Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox e PC) - 21 luglio

Come al solito, ci sono anche contenuti extra, come i vantaggi, scaricabili gratuitamente, e la prima metà di luglio non fa eccezione, con Locke per League of Legends e "ricompense speciali in-game" per Wuthering Waves, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Here sono tutte nuove aggiunte al Game Pass per la prima metà di luglio

I seguenti titoli saranno rimossi dal servizio il 15 luglio, ma come al solito otterrai uno sconto su di essi tramite l'abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno:


  • Dungeons of Hinterberg (Cloud, Xbox e PC)

  • EA Sports Football Club 24 (Cloud, Xbox e PC)

  • Stellaris (Cloud, Xbox e PC)

  • Golf con i tuoi amici (Cloud, Xbox e PC)

  • Minami Lane (Cloud, Xbox e PC)

  • Powerwash Simulator (Cloud, Xbox e PC)

  • Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition (Cloud, Xbox e PC)

  • Splitgate: Arena Reloaded (Cloud, Xbox e PC)

  • Super Fantasy Kingdom (PC)

  • Techtonica (Anteprima del gioco) (Cloud, Xbox e PC)



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