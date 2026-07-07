Here sono tutte nuove aggiunte al Game Pass per la prima metà di luglio

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Mentre aspettiamo che si posi la polvere dopo la bomba di ieri sull'Xbox, Microsoft ha, come da tradizione, annunciato quali giochi arriveranno su Game Pass durante la prima metà di luglio. Dato che è estate e ci sono poche novità, il programma potrebbe non essere così spettacolare come siamo abituati, ma ci sono comunque un paio di titoli interessanti da godere.

I seguenti giochi saranno presto aggiunti al Game Pass (i giochi contrasposti con * non saranno disponibili su Game Pass Premium al lancio; quelli con ** sono già inclusi con altri abbonamenti ma ora arriveranno su Xbox Premium) nei prossimi giorni:



Winds of Arcana: Ruination (Cloud, Console, Console e PC) - Oggi



Gears of War: Reloaded (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 9 luglio**



Tamashika (Cloud, Xbox Series S/X, Console portatile e PC) - 9 luglio



Ascend to Zero (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 13 luglio*



PBA Pro Bowling 2026 (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 14 luglio



Quarantine Zone: The Last Check (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 15 luglio**



Mavrix di Matt Jones (Cloud, Xbox Series S/X, Portatile e PC) - 16 luglio



FixForce (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 17 luglio



Fogpiercer (PC) - 17 luglio*



The Planet Crafter (Cloud, Xbox Series S/X e PC) - 21 luglio



Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 (Cloud, Xbox e PC) - 21 luglio



Come al solito, ci sono anche contenuti extra, come i vantaggi, scaricabili gratuitamente, e la prima metà di luglio non fa eccezione, con Locke per League of Legends e "ricompense speciali in-game" per Wuthering Waves, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

I seguenti titoli saranno rimossi dal servizio il 15 luglio, ma come al solito otterrai uno sconto su di essi tramite l'abbonamento se vuoi mantenerne qualcuno: