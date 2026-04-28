Heroes of Might & Magic: Olden Era (Accesso anticipato)

HQ

Non sono, né posso essere, imparziale quando parlo di Eroi della Forza e della Magia: Era Antica. È (sì, in quest'anno 2026, pieno di gemme) uno dei giochi che ho atteso con più ansia dell'anno. E del decennio. Heroes of Might and Magic, come serie e quasi come principale rappresentante di un genere—quello della strategia militare a turni—è stata una serie che mi ha definito come giocatore. Volevo chiarirlo fin dall'inizio affinché capissiate come ho affrontato un gioco così importante, e uno a cui personalmente avrei voluto chiedere molto.

Anche se HoMM è stato molto importante per me, in realtà sono solo il secondo e il terzo capitolo di questa serie spin-off di Might and Magic ad esserlo. Ho ancora Heroes of Might and Magic III: Complete Edition installato sul mio PC, perché è sempre un piacere staccare da tutto e da tutti per un paio d'ore per giocare a una partita casuale veloce. Ho detto due ore... che possono facilmente trasformarsi in sei o sette. È così che va. E anche se amo il gioco, da decenni ha bisogno di un degno successore. E ora, finalmente, sembra che ne avrà uno. Per ora è solo in Early Access, ma questo Heroes of Might and Magic: Olden Era ha già praticamente tutti gli elementi che potrei desiderare in un successore.

Una delle cose migliori di questa build Early Access è che abbiamo già sei fazioni disponibili da esplorare e ottimizzare. Unendosi alle fazioni classiche degli umani del Tempio del Sole, dei non-morti della Necropoli, dei mostri del Dungeon e delle fate della Foresta ci sono le nuove fazioni dello Schisma (che ora sappiamo finalmente, secondo la lore del gioco, essere un gruppo scissionista del Dungeon che si è esiliato nelle profondità del mare) e dell'Alveare. Ognuna di queste ha sette diversi tipi di unità base, ad eccezione dell'Alveare, che ne ha otto. Ma quasi tutti possono essere potenziati con varianti più forti, che possono anche essere personalizzate per avere caratteristiche che si adattino al meglio al tuo stile di gioco e al tuo esercito. Puoi anche avere unità di diverse fazioni sotto il tuo comando, anche se questo comporta alcune penalità al morale delle truppe.

Annuncio pubblicitario:

Questa versione in Accesso Anticipato presenta una moltitudine di mappe e configurazioni per godersi partite rapide contro l'IA, dove per ora puoi personalizzare la fazione, ma non l'eroe iniziale o le risorse. Mi è piaciuto dare una breve possibilità al tutorial, anche se sarà utile solo per chi è nuovo alla serie. Heroes of Might and Magic: Olden Era si svolge praticamente allo stesso modo in cui è successo negli ultimi 30 anni. Hai uno (o più) eroi a tua disposizione, e con loro elimini gradualmente la nebbia di guerra sulla mappa turno per turno, con ogni turno che rappresenta un giorno di gioco. Con l'aiuto di un seguito di creature, puoi reclutarne altre lungo il percorso in cambio di oro e risorse, che a loro volta ottieni attraverso l'esplorazione e il combattimento. Puoi poi reinvestire queste risorse per migliorare il tuo castello/i, che fungono da roccaforte, posto di reclutamento e hub per potenziare gli incantesimi del tuo eroe.

Questo sistema di gioco è in realtà una rete di sistemi più piccoli all'interno della quale risiede la magia di questo gioco. Non si tratta solo di aumentare il numero di uomini del tuo esercito e poi mandarli a caricare in linea retta contro l'avversario. Ci sono mille e uno modi per ottenere un vantaggio o cadere in trappole che possono costarti carissimo. Non avere abbastanza risorse all'inizio della settimana per reclutare più truppe può dare al tuo avversario un vantaggio cruciale di alcuni turni e rovinare una partita che dura ore a causa di una singola decisione sbagliata. In Olden Era ci sono molte più variazioni rispetto ai giochi precedenti, e mi piace che una delle opzioni nel menu principale sia 'Sfide', che sono come missioni tutorial molto più specializzate nei sottosistemi del gioco.

Ci sono quattro modalità di gioco principali per partite rapide nell'Era Antica. La Modalità Arena ti dà un eroe già di alto livello, con incantesimi e statistiche elevate, e un esercito completo pronto per la battaglia, e quello che fai lì è affrontare direttamente in battaglia un altro eroe controllato dall'IA. L'obiettivo è sfruttare al meglio il terreno, i punti di forza del tuo eroe e le sinergie delle tue truppe per assicurare la vittoria in scontri molto combattiti. Poi c'è la Modalità Classica, dove devi esplorare una mappa, raccogliere risorse e proteggere la tua base mentre conquista le basi degli altri giocatori (controllate dall'IA, anche se speriamo che presto arrivino server multiplayer), e una variante più difficile e snellata della Modalità Classica chiamata 'Eroe Singolo', dove puoi avere un solo esercito sul campo e, Se lo perdi, è game over. Infine, c'è la modalità Scenario, che consiste in mappe indipendenti prese dalla campagna del gioco, ma senza i limiti di terreno o obiettivi presenti.

Annuncio pubblicitario:

E visto che siamo in questo argomento, è qui che Heroes of Might and Magic: Olden Era ha suscitato più entusiasmo in me. Non mi aspettavo molto dalla campagna, ma le missioni attualmente disponibili (possiamo giocare solo il primo atto) mi hanno già conquistato più di qualsiasi altro tentativo precedente nella serie di costruire una narrazione coerente. Sia i personaggi che il modo in cui si svolgono le missioni (piene di obiettivi secondari opzionali ma altrettanto interessanti) mi hanno davvero conquistato, e lo studio Unfrozen ha persino osato aggiungere veri elementi RPG. Senza dubbio, per ora è questo ciò che consiglierei di più fino all'arrivo dei nuovi aggiornamenti di contenuti per il gioco.

Per ora, non ho molte lamentele sullo stato attuale di Heroes of Might and Magic: Olden Era, anche se ho notato alcuni rallentamenti nei combattimenti che semplicemente non dovrebbero esserci. Animazioni che balbettano, ma da cui la GPU si riprende rapidamente. Niente di grave o troppo serio, ma sono qualcosa da tenere a mente per le future patch. Inoltre, per ora penso che sia un po' più urgente modificare i livelli di difficoltà offerti dal gioco, che al momento trovo sbilanciati. Ho giocato una partita veloce in Normale e il nemico mi ha semplicemente spazzare via completamente all'ottavo turno. È quasi all'inizio del gioco!

In breve, Heroes of Might and Magic: Olden Era è praticamente tutto ciò che avrei potuto desiderare in un nuovo gioco della serie: un'esperienza abbastanza familiare con il passato da collegarmi ai miei ricordi d'infanzia più cari di tastiera e mouse, aggiungendo al contempo nuove funzionalità come fazioni e sottosistemi di gioco per farmi riflettere e immergermi completamente nel suo universo e nel suo gameplay. È una nuova era per la strategia, e sono felice di essere tornato su questa strada.