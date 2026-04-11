Hidden Elden Ring cutscene di Halligtree scoperta da dataminer

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Se conosci la tua lore Elden Ring, saprai di Miquella e dell'Haligtree. Nel gioco stesso, l'Haligtree è un'area opzionale e difficile che dovrai affrontare se vuoi affrontare la prova definitiva delle tue abilità da gamer che ti aspetta alla fine a Malenia. Nel lore, è un luogo tragicamente bellissimo, adatto al worldbuilding di Miyazaki e GRRM.

Miquella, uno dei figli semidei di Radagon e Marika, formò l'Haligtree nella speranza che potesse curare la sorella gemella Malenia dal marciume scarlatto. Non è stato così, ma il dataminer Lance McDonald mostra come sia nato l'Haligtree in una cutscene appena svelata. In esso, vediamo Miquella piantare il seme di quello che sarebbe diventato l'Haligtree, mostrando un file video inutilizzato che conteneva anche un paio di battute di dialogo parlato allegate. Provare a ottenere l'evento che avrebbe scatenato la cutscene non ha funzionato, ma gli spettatori possono vederlo nel video qui sotto:

Elden Ring ha un'abbondanza enorme di contenuti, ma le sue cutscene sono relativamente rare al di fuori delle introduzioni dei boss. Sarebbe stato un ottimo modo per presentarci il Gentile Miquella, anche se forse sarebbe stato un indizio troppo marcato al suo coinvolgimento nel futuro DLC.