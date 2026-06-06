Hidden Folks 2 arriverà su mobile e PC nel 2027

Il Wholesome Games Showcase ha portato tantissime notizie sui prossimi giochi indie, ma la trasmissione aveva anche qualche scherzo nella manica riguardo alle anteprime mondiali.

Su questo fronte, lo sviluppatore Hidden Folks B.V. è apparso per sollevare ufficialmente il sipario di Hidden Folks 2, un sequel di gioco di ricerca in bianco e nero che amplierà l'esperienza offerta dal gioco originale del 2017.

Questo seguito porterà nuovi paesaggi disegnati a mano, interattivi e in miniatura su una varietà di temi, e chiederà ai giocatori di trovare segreti, completare compiti e indulgere in ulteriori "battute sciocche, più suoni di bocca e vari miglioramenti alla qualità della vita."

Per quanto riguarda quando arriverà Hidden Folks 2, il gioco punta a essere lanciato su PC e mobile (iOS e Android) nel 2027, e puoi vedere alcune immagini del gioco qui sotto.