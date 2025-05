Hideki Kamiya: "Certo che mi piacerebbe fare un remake di Devil May Cry"

HQ

È stata una grande sorpresa durante The Game Awards quando è stato confermato che Hideki Kamiya (Viewtiful Joe, Bayonetta ) ha fondato un nuovo studio chiamato Clovers, con il quale sta ora lavorando su un nuovo Okami.

È una specie di cerchio chiuso, poiché Kamiya ha successivamente lasciato Capcom e ha co-fondato PlatinumGames, che ora ha lasciato per lavorare di nuovo con Capcom. Ma oltre a Okami, c'è qualche altra serie che ha co-creato per Capcom a cui vorrebbe tornare, forse Devil May Cry ?

Ora commenta proprio questa cosa sul suo canale YouTube (grazie VGC), dicendo:

"Per quanto riguarda un remake di Devil May Cry, ovviamente mi piacerebbe farlo. Di solito non rigioco i miei giochi dopo l'uscita e Devil May Cry non fa eccezione. Ma di tanto in tanto, guardo clip di gioco e penso: 'Sì, sembra davvero un design di gioco vecchio di 24 anni.

"Con la tecnologia e l'approccio al game design di oggi, ovviamente, vorrei rifarlo da zero. Se mai dovesse succedere... beh, non penso seriamente a meno che non stia succedendo davvero, quindi in questo momento non ho nulla in mente. Ma se arriva il momento, mi inventerò qualcosa. Questo è quello che faccio!"

E siamo sicuri che ai fan non dispiacerebbe. A proposito, non è l'unico gioco in cui è ansioso di rimettere i denti, e conclude:

"Allora Capcom, lascia fare a me! Inoltre, lascia che mi occupi anche di Viewtiful Joe!"