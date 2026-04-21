Hideki Kamiya dice che sta mettendo il suo "sangue, sudore e lacrime nel nuovo Okami Sequel "

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Capcom sta attualmente festeggiando i 20 anni di Okami. Guardando al prossimo e attesissimo sequel con il creatore originale Hideki Kamiya ancora al timone, questa volta con il suo studio Clovers, guardiamo anche al passato leggendario della serie, con un messaggio nientemeno che Kamiya stesso, oltre a un post di apprezzamento di Capcom.

Il sito web del 20° anniversario è già disponibile, con una splendida opera d'arte di Mari Shimazaki, che potete anche vedere qui sotto. Shimazaki è uno dei personaggi designer originali di Okami, e l'arte mostra Amaterasu e il cast del gioco originale legati insieme da un nastro rosso, simbolo del loro legame.

Nel suo messaggio, Kamiya ha espresso un sentito ringraziamento ai fan, oltre a un piccolo aggiornamento su come stanno andando le cose con il Okami Sequel. "Ripensandoci, ancora non riesco a credere che ce l'abbiamo fatta uscire di casa... ma questa è una storia per un'altra volta! Vedere il sostegno che avete dato a Ōkami fin dalla sua uscita originale, insieme al mio immenso orgoglio per averci lavorato, non potrebbe rendermi più felice di celebrare questo traguardo. L'entusiasmo e il sostegno che avete mostrato hanno contribuito a mantenere l'eredità di Ōkami per due lunghi decenni, durante i quali il gioco ha avuto una seconda avventura, un sorprendente remaster in HD e una serie di prodotti e progetti ufficiali che mi entusiasmano come creatore quanto lo sarei come fan. Penso che l'affetto che il bastone prova per Ōkami si possa vedere— No, si possa SENTIRSI in ognuno di ciò che creano. Io e la mia collezione di figure e peluche Amaterasu non potremmo essere più grati," scrisse.

"L'influenza di Ōkami si fa sentire nei legami che le persone hanno costruito con il gioco, e con il nostro continuo supporto, credo che questi legami continueranno ad approfondirsi ed espandersi ben oltre il suo ventesimo anniversario. Nel frattempo, metterò il mio sangue, sudore e lacrime nel nuovo sequel di Ōkami che tutti stavate aspettando!"

Non abbiamo ancora informazioni sulla data di uscita del Okami Sequel, ma con il 20° anniversario che è quest'anno, forse ne sapremo di più in futuro.