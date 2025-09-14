Hideki Kamiya vuole che Hideo Kojima realizzi un altro gioco come P.T.

HQ

Il creatore di Bayonetta e Okami, Hideki Kamiya, vuole vedere rivivere il gioco Silent Hills di Hideo Kojima. Per lo meno, se ciò si rivela impossibile, vuole che l'autore di videogiochi se ne esca con qualcosa di simile.

Tornando a una serie di tweet pubblicati nell'ottobre dello scorso anno, Kamiya ha scritto : "Se far rivivere P.T. è impossibile, Kojima-san dovrebbe semplicemente fare un altro gioco nello stesso stile".

Ha poi aggiunto che se Kojima non fosse stato all'altezza del compito, sarebbe stato disposto a provare il gioco da solo. "Se Kojima-san non lo farà, forse ci proverò... Non sono un fan dell'horror, quindi non sarebbe horror... in più, comunque non ho idee... "

Beh, forse no, dato che lo stesso Kamiya non sembra avere idea di come realizzare un gioco simile a PT. I pensieri di Kamiya sono comuni su Internet, con molti giocatori che concordano sul fatto che avrebbero voluto che P.T. si fosse trasformato in qualcosa di più. Se vedremo di nuovo qualcosa di simile solo il tempo può dirlo, ma la sua assenza è ancora notata.