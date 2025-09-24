Hideo Kojima annuncia l'intenzione di lanciare una carta bancaria

HQ

Ci sono stati molti annunci come parte dell'evento Kojima Productions 10th anniversary Beyond the Strand di recente, inclusi piccoli teaser per OD, Physint e Death Stranding: Mosquito. Ma Hideo Kojima si è sempre divertito a espandersi in territori inaspettati, motivo per cui non è stata esattamente una grande sorpresa vedere l'annuncio di una gamma di sake. Ciò che è stato più sorprendente è stata la rivelazione dei piani per il debutto di una carta bancaria...

Nell'ambito di una collaborazione con Mitsubishi UFJ Financial Group, si dice che una carta di credito Kojima Productions sia in lavorazione e che stia per arrivare già nella seconda metà del 2026. Ulteriori dettagli devono ancora essere confermati, ma sembra molto probabile che questa carta sarà disponibile solo in Giappone.

Per coloro che sentono questa notizia e sono un po' sconcertati, la carta non fornirà l'accesso alla "Bank of Kojima" o qualcosa di simile, sarà semplicemente un'opzione di carta a tema nello stesso modo in cui altre carte di marca sono disponibili in tutto il mondo. Detto questo, poiché le carte di marca tendono ad avere bonus per la cosa che rappresentano, la domanda è cosa otterranno gli utenti della carta Kojima Productions ' scegliendo il pezzo di plastica di marca.

<social>https://bsky.app/profile/did:plc:k6kg5ccozcphfcmp4zyx3s64/post/3lzi4cwrujs2h</social>

Annuncio pubblicitario: