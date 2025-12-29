Hideo Kojima crede che Predator: Badlands e Last Samurai Standing sarebbero ottimi giochi

HQ

Con OD e Physint all'orizzonte, sappiamo che Hideo Kojima sarà un giocatore impegnato probabilmente fino al 2030, se non oltre, ma questo non gli impedisce di considerare altri progetti o ciò che potrebbe rendere un gioco interessante. Un recente film e una serie TV si sono distinti per l'autore di videogiochi per avere un grande potenziale come videogiochi.

In una recente intervista a Wired, Kojima ha detto che Predator: Badlands aveva una storia che per lui sembrava un videogioco. "Ho visto recentemente Preadtor: Badlands," ha detto. "Sembrava proprio un gioco. Viaggiare con Elle Fanning sulle spalle. Ho anche visto di recente Last Samurai Standing. La trama ha qualità da gioco. Forse non ce la farò, ma sembra interessante. La trama e la visione del mondo sono adatte a un gioco, secondo me."

Non ci sorprende che Kojima sia stato attratto da Predator: Badlands per un film con qualità da gioco, considerando che ha scelto Elle Fanning nel suo ultimo videogioco Death Stranding 2: On the Beach. Last Samurai Standing potrebbe essere un po' più sorprendente, ma dato che è molto simile a un setup battle royale, è chiaro come possa essere giocato.