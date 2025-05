Hideo Kojima dice quello che tutti stiamo pensando di uno dei più grandi flop al botteghino del 2024

HQ

Alla fine del 2024 è arrivato un biopic musicale che ha francamente confuso molti. Il film era una rivisitazione della vita dell'ex membro delTake That e poi interprete solista, Robbie Williams, ed era un film che non andò molto bene commercialmente, nonostante un eccellente consenso della critica. In totale, è stato detto che il film è costato ben oltre 100 milioni di dollari e che è riuscito a malapena a superare i 20 milioni di dollari al botteghino globale, portandolo ad essere considerato uno dei più grandi flop dell'anno, e tutto questo nonostante la sua strana scelta di regia...

Il film ha deciso di rappresentare Williams non come un essere umano ma come uno scimpanzé e questo ha portato il famoso creatore di videogiochi Hideo Kojima a condividere la sua recensione del film, dicendo la stessa cosa che chiunque abbia visto il film si è chiesto in un momento o nell'altro.

"Ho guardato Better Man sull'aereo. Non ho idea del motivo per cui Robbie Williams sia ritratto come uno scimpanzé per tutto il tempo, ma alla fine ero in lacrime".

Kojima ha spiegato ulteriormente il motivo per cui si è innamorato del film quando sono scorsi i titoli di coda, aggiungendo: "Al mio evento di diploma delle medie molto tempo fa, proprio come nel film, ho cantato "MY WAY" da solo sul palco dell'auditorium: io per la prima strofa, Tatsuo per la seconda. Poi tutta la classe si è unita per il coro. Mi ha riportato alla mente anche il mio defunto padre. Tante cose sono tornate a galla e non riuscivo a smettere di piangere fino alla fine dei titoli di coda".

Hai visto Better Man e sei anche curioso di sapere perché Williams è stato ritratto da uno scimpanzé?