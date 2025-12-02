Hideo Kojima diventerà doppiatore per il doppiaggio giapponese di Zootropolis 2

HQ

Zootropolis 2 continua a fare la storia. Non solo è diventato il più grande debutto nella storia del cinema d'animazione, con oltre 550 milioni di dollari incassati nel primo weekend, ma può anche vantarsi di essere stato il primo film a vedere Hideo Kojima nei titoli di coda.

Il regista di Kojima Products e la creatività dietro Death Stranding, oltre a essere il creatore del franchise Metal Gear di Konami, è un noto appassionato di cinema e appassionato del mondo che lo circonda, e le sue opere sono fortemente influenzate dalla settima arte, oltre a presentare attori e attrici di livello mondiale nei suoi giochi. Il suo salto nel cinema fu quindi una questione di tempo e opportunità, anche se solo in un ruolo piccolo.

Hideo Kojima doppierà il personaggio di Paul Moledebrandt nella versione giapponese di Zootropolis 2, interpretato da Josh Gad nella versione originale. Secondo Famitsu, fu il regista del film, Jared Bush, a contattarlo e a offrirgli direttamente il ruolo, che Kojima accettò "volentieri e senza esitazione".

Non sappiamo ancora quando Zootropolis 2 uscirà su Disney+, ma sembra che almeno una visione con doppiaggio giapponese sia ora indispensabile, non credi?