Hideo Kojima e Geoff Keighley appariranno alla tappa del London World Tour di Death Stranding 2: On the Beach

HQ

Il Death Stranding 2: On the Beach World Tour è in pieno svolgimento. L'iniziativa ha già portato il gioco a Los Angeles in linea con Summer Game Fest, poi a Sydney poco dopo, prima di tornare in Giappone per il suo lancio il 26 giugno, e poi dirigersi a Londra dopo.

Parlando della tappa londinese, ora sappiamo cosa aspettarci da questa parte del Tour, poiché Kojima Productions ha rivelato che Hideo Kojima sarà sul posto e parteciperà a un evento che si terrà presso The Outernet sede nel centro di Londra, il tutto insieme al conduttore Geoff Keighley e alla musicista Caroline Polacheck, che eseguirà la sua canzone On the Beach dal vivo.

In caso contrario, è stato promesso un panel che si concentrerà e si concentrerà sulla musica utilizzata nel gioco, e tutto questo avverrà il 30 giugno alle 19:00 BST / 20:00 CEST.

Dato che queste informazioni sono ora disponibili, alcuni hanno chiesto informazioni sulla fermata parigina del Tour, poiché si suppone che ciò avvenga un paio di giorni prima di Londra. Finora non sono state condivise informazioni sull'evento francese.

Annuncio pubblicitario:

Per coloro che desiderano partecipare all'evento londinese, è possibile trovare le informazioni sui biglietti nel post qui sotto.

Annuncio pubblicitario: