Hideo Kojima elogia Adolescence di Netflix

Se di recente hai chiacchierato con qualcuno sulla TV, è molto probabile che tu abbia sentito parlare di Adolescence. La miniserie in quattro parti è stata sulla prima pagina di Netflix sin dalla sua uscita, non solo per la storia straziante al suo interno, ma anche per lo stile e l'abilità della macchina da presa.

Hideo Kojima ha elogiato entrambi gli elementi in un recente post sui social media. "Ho guardato il primo episodio di Adolescence su Netflix. Va bene. è impressionante", ha scritto. "I personaggi, il dramma e il mistero sono tutti ritratti in modo brillante. Devo continuare a guardarlo".

Kojima è noto per parlare apertamente di spettacoli e film che ama, mentre se qualcosa non gli piace, lo saprai dalla sua mancanza di commenti. Di recente, ha anche pubblicato un post su The Electric State di Netflix, e invece ha parlato solo del lavoro originale, dicendo che avrebbe guardato il film ma senza mai rivelare i suoi pensieri.

Sembra che Kojima viva secondo la frase "Se non hai niente di carino da dire, non dire niente". Tuttavia, è interessante vedere che uno spettacolo come Adolescence, che sembra così radicato nella sua britannicità, possa arrivare così lontano.