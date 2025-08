Hideo Kojima fa a Superman di Gunn il suo silenzioso cenno

HQ

Il leggendario creatore di giochi Hideo Kojima è noto per il suo amore per il cinema, tanto che molti hanno suggerito che avrebbe dovuto essere un regista cinematografico invece di un game designer. Con uno stile cinematografico che attraversa tutto, da Metal Gear Solid a Death Stranding, la sua ossessione per il grande schermo non è un segreto.

Nonostante il clamore che circondava Superman di James Gunn, Kojima non aveva avuto la possibilità di vederlo fino ad ora. A causa dei viaggi e degli impegni di lavoro, era rimasto indietro con la visione di film. Ma alla fine è riuscito ad andare al cinema.

Su X Kojima ha condiviso la sua reazione. E mentre il suo primo commento è stato breve e dolce – "È stato buono" – lo ha seguito con alcuni altri pensieri nello stesso post. Non è ancora del tutto chiaro cosa pensi della versione di Gunn dell'Uomo d'Acciaio, ma il sigillo di approvazione di Kojima ha un peso sia nel mondo dei giochi che in quello cinematografico. I fan sperano ora che elabori ulteriormente, magari in una futura apparizione in un podcast o attraverso uno dei suoi thread X in stile blog.

Hai già avuto la possibilità di guardare Superman ? E cosa ne pensi del film?