Hideo Kojima ha confermato la sua presenza sul palco durante il Summer Game Fest

Il 6 giugno è finalmente arrivato il momento di dare il via alla stagione che è diventata nota come non-E3, tutti i giorni in cui normalmente si sarebbe svolto l'E3, ma nonostante l'assenza dell'expo, tutte le conferenze stampa (tra cui l'affollatissimo Xbox Games Showcase e il PC Gaming Show dove sono già stati promessi oltre 70 titoli) e simili stanno procedendo come al solito.

La cosa più vicina a un vero show dell'E3 è il Summer Game Fest, dove Geoff Keighley di solito offre un sacco di annunci da tutto il mondo a ritmo di mitragliatrice. Di solito ci sono anche ospiti di alto profilo, e ora ne è stato confermato uno nuovo. Non è altro che lo stesso Hideo Kojima, che ha annunciato tramite Bluesky che apparirà come "ospite speciale".

Non sappiamo cosa farà sul palco, ma molto probabilmente è collegato a Death Stranding 2: On the Beach, che uscirà il 26 giugno. Tuttavia, si occupa anche di OD per conto di Microsoft, e potrebbe anche essere correlato a questo - o a qualcos'altro. L'unica cosa di cui possiamo essere certi è che siamo ufficialmente incuriositi, perché Kojima è sempre interessante, ovviamente.