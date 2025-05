Hideo Kojima mette al sicuro la sua eredità con una chiavetta USB piena di idee

HQ

Quanti di voi si sono chiesti cosa accadrà il giorno in cui alcuni dei più grandi visionari del settore non ci saranno più? Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, John Carmack, Sid Meier ecc.? Si creerà un vuoto creativo o hanno già trasmesso molte delle loro competenze alla generazione successiva?

Nel caso specifico di Nintendo, il futuro sembra fortunatamente abbastanza sicuro con una buona condivisione interna delle conoscenze, in cui persone come Miyamoto non sono state direttamente responsabili dei giochi per un bel po' di tempo. Ma più come consulenti. Ma Kojima ha preso una strada diversa, e in preparazione alla sua scomparsa, quando accadrà, ha lasciato dietro di sé una sorta di testamento creativo.

In un'intervista con Edge, Hideo Kojima afferma che dopo aver compiuto 60 anni e aver sofferto di una malattia più grave durante la pandemia, ha iniziato a riflettere sulla sua mortalità, così come sul futuro di Kojima Productions. Questo lo ha portato a creare una chiavetta USB piena di idee di gioco, che ha consegnato al suo assistente personale con la speranza che l'azienda continui a creare giochi unici anche dopo la sua scomparsa.

A Edge (grazie, VGC), Kojima ha detto:

"Compiere 60 anni è stato un punto di svolta nella mia vita meno delle mie esperienze durante la pandemia. In quel periodo mi ammalai gravemente e subii anche un'operazione agli occhi. Fino ad allora, non pensavo di essere vecchio, sai? Non sentivo la mia età e pensavo che sarei stato in grado di creare per tutta la vita"

"Ma poi mi sono ammalato e non riuscivo a creare nulla. E ho visto molte persone intorno a me morire in quel momento. Mi sono trovato di fronte alla morte. Certo, mi sono ripreso, ma ora pensavo: 'Aspetta, quanti anni mi restano per fare un gioco o un film?' Forse ho dieci anni"

"Ho dato una chiavetta USB con tutte le mie idee al mio assistente personale, una specie di testamento. Forse potrebbero continuare a fare cose dopo che me ne sarò andato alla Kojima Productions... Questa è una paura per me: cosa succederà alla Kojima Productions dopo che me ne sarò andato? Non voglio che gestiscano solo la nostra IP esistente".

Cosa ne pensi di questa soluzione, dovrebbero fare lo stesso più grandi creatori di giochi?