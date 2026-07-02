Hideo Kojima non solo è insoddisfatto della decisione di Sony di eliminare gradualmente i formati fisici ai videogiochi, ma teme un futuro senza proprietà

HQ

Hideo Kojima, creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid 2, è spesso considerato non solo un genio creativo, offrendo concetti e idee di gameplay nei suoi videogiochi completamente diversi da quelli di altri sviluppatori. Per molti, Kojima è uno dei pochi nomi ancora considerati un vero 'autore' nell'industria, e recentemente abbiamo visto come alcune delle sue idee 'futuristiche' tratte da opere create decenni fa si siano infine realizzate, seppur non esattamente, in qualcosa di molto simile alla realtà (e se non mi credi, basta dare un'occhiata alla trama di Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty).

Kojima ha sempre collaborato molto a stretto contatto con PlayStation, ed è stato grazie a loro che ha potuto lanciare il proprio studio e il suo primo gioco come sviluppatore indipendente, Death Stranding. Ma dopo l'annuncio di ieri il 1° luglio che Sony avrebbe cessato la produzione di giochi fisici a partire da gennaio 2028, Kojima ha rilasciato una dichiarazione in cui espone le sue preoccupazioni, che vanno oltre i videogiochi.

Nella sua riflessione, Kojima parla non tanto dei media fisici quanto delle conseguenze dell'ambiguità sul fatto che tu possieda effettivamente prodotti digitali o semplicemente possiedi una licenza che può essere revocata dall'azienda che possiede la piattaforma o dei server di hosting. Kojima è anche ampiamente conosciuto come appassionato di supporti fisici e appassionato collezionista di edizioni rare ed esclusive di musica, libri e film. Di seguito la sua riflessione completa:

"Alla fine, anche i dati digitali non saranno più posseduti dagli individui di propria iniziativa. Ogni volta che c'è un cambiamento o un incidente importante nel mondo, in un paese, in un governo, in un'idea, in una tendenza, l'accesso a esso può improvvisamente essere interrotto.

"Non potremo accedere liberamente ai film, ai libri e alla musica che abbiamo amato. Sarei un non aere. È proprio questo che mi spaventa. Questa non è avidità."

Cosa ne pensi delle parole di Hideo Kojima? Sei d'accordo con lui e con le sue paure?