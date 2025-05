Hideo Kojima non pensa di essere ancora un narratore di grande successo

HQ

Di recente, al Festival di Cannes, il famoso autore di videogiochi, creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid Hideo Kojima è salito sul palco insieme al regista e sceneggiatore Fatih Akin per discutere di film, narrazione, intelligenza artificiale e altro ancora.

Durante questo panel - a cui ha partecipato Gamereactor durante la nostra presenza a Cannes - Kojima ha rivelato un'informazione interessante. Ha detto che non pensa di essere ancora un narratore di grande successo.

Una prospettiva interessante. Kojima è noto per raccontare alcune storie stravaganti e avvincenti durante i suoi giochi, ma sembra che creda di avere un potenziale ancora più grande che non ha ancora raggiunto. Le ambizioni di Kojima non sembrano mai essere noiose, dato che spesso lavora con star di Hollywood e grandi nomi di altri media per rendere i suoi giochi un po' più eccitanti.

Dovremo aspettare e vedere se Kojima crederà mai di aver soddisfatto le alte aspettative narrative che si è prefissato. La sua prossima occasione per mostrare le sue abilità narrative arriva in Death Stranding 2: On the Beach, che uscirà il 26 giugno per PS5.