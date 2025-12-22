Hideo Kojima potrebbe presto lavorare a un western

HQ

Hideo Kojima spesso ama essere un pioniere. Per aprire nuovi percorsi e generi, ma trova ancora ispirazione da altri media e vuole esplorare contesti diversi nei progetti futuri. In questo momento, Kojima ha molto da fare, ma sta ancora pensando a nuovi modi per dare vita alle sue idee.

Parlando con Wired e rispondendo ad alcune delle domande più importanti su internet, a Kojima è stato chiesto se ci fossero generi che volesse esplorare. "Voglio essere un pioniere di un nuovo genere, quindi non mi concentro troppo su quelli esistenti," disse, prima di rivelare che vorrebbe lavorare in un contesto di "hard sci-fi" o su un western. "Sono anche un fan dei western, quindi forse quello," rivelò.

Attualmente, Kojima sta lavorando su OD, un'esperienza horror che trova difficile da definire, e su Physint, di cui sappiamo molto poco ma che è destinato a diventare un thriller di spionaggio. Physint potrebbe includere pezzi di western e hard sci-fi per quanto ne sappiamo, che è praticamente nulla. Con Kojima impegnato almeno fino al 2030, a quanto pare, però, dubitiamo di vedere nuovi progetti dell'autore nel prossimo futuro.