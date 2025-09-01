Hideo Kojima: "Probabilmente gioco forse solo una partita all'anno"

HQ

Pochi sviluppatori di giochi hanno lo stesso status quasi mitico di Hideo Kojima, ma d'altra parte, è stato una figura di spicco nel mondo dei giochi per cinque decenni diversi. È, ovviamente, meglio conosciuto per i giochi Metal Gear, ma oggi lo associamo principalmente a Death Stranding - e i prossimi sono OD e Physint.

Da dove trae quindi tutta la sua ispirazione? Si potrebbe pensare che provenga dai videogiochi e che ci giochi molto. Tuttavia, questo è lontano dalla verità, e durante la New Global Sport Conference (via Rolling Stone), ha parlato delle sue abitudini di gioco:

"Guardo film, leggo libri, incontro persone e vado nei musei, e non sto copiando nulla da un gioco. E ci sono molti creatori di giochi che guardano altri giochi".

Ciò che costituisce giocare a molti giochi è, ovviamente, individuale per tutti noi, ma Kojima ha effettivamente chiarito cosa significa per lui, rivelando che non gioca molto perché richiede così tanto tempo:

"Le partite richiedono molto tempo e probabilmente gioco forse solo una partita all'anno. Gioco ai miei giochi facendo check, ma devo pensare fuori dagli schemi, e ciò che sta accadendo al di fuori del mondo di gioco è più importante per me da incorporare nel mio gioco".

Sei sorpreso da questo annuncio e come si confronta con le tue abitudini di gioco?